Huisartsentekort in Fryslân kan verder oplopen: ook de huisarts zelf vergrijst

Er bestaan grote verschillen tussen provincies. In bijvoorbeeld Utrecht ligt de verhouding heel anders; daar is maar 34 procent van de huisartsen ouder dan 50 jaar. De groep artsen die binnen nu en 15 jaar met pensioen kan gaan is bij ons dus relatief groot. Om genoeg zorg te kunnen bieden, moeten er ook jonge huisartsen in Fryslân komen werken.