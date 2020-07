Hardrijders zorgen voor meeste verkeersoverlast

Het CBS heeft inwoners van Nederland gevraagd naar hun ervaringen met verkeersoverlast zoals te hard rijden, verkeerd parkeren en agressief gedrag in het verkeer. Mensen ervaren de meeste overlast van te hard rijden.

Te hard rijden in de stad

Het CBS vergeleek de antwoorden van mensen uit stedelijke regio's met elkaar. In Fryslân zijn dat de gemeente Leeuwarden en de gemeente Súdwest-Fryslân. In die laatste gemeente vindt 23 procent van de ondervraagden te hard rijden een probleem en in onze hoofdstad vindt maar liefst 25,6 procent dat.