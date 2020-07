Kwartfinale voor Danny Noppert bij officiële herstart dartcircuit

De nummer één van de wereld was in de kwartfinale veel te sterk voor Noppert, die evenwel terugblikken kan op een goede dag in het Engelse Milton Keynes. Hij won eerder op de dag onder meer van Stephen Bunting, Ross Smith en Darius Labanauskas.

Jitse van der Wal uit Metslawier en Jan Dekker uit Bolsward verloren woensdag in de eerste ronde van Kim Huybrechts en Rowby-John Rodriguez.

De komende dagen gaan de PDC Summer Series nog door, met elke dag één toernooi dat meetelt voor de wereldranglijst. Zondag volgt de loting voor het eerste televisietoernooi sinds de coronacrisis: de World Matchplay. Danny Noppert is al bijna zeker van deelname daaraan.