Grote groep boeren in Drentse Wijster, waarschijnlijk zijn er ook Friezen

De Friese boeren maakten eerder op de dag bekend op weg te zijn naar een "barbecue". De locatie daarvan wilden ze niet bekend maken.

Bij het avondprotest in Wijster zijn ook trekkers en andere landbouwvoertuigen gebruikt. Evenals in Fryslân en Groningen is het ook in Drenthe verboden om met trekkers te demonstreren.

Bij de rechtbank in Groningen dient donderdagmorgen een rechtszaak over het trekkerverbod bij de boerendemonstraties. Farmers Defence Force (FDF) eist dat het verbod van tafel gaat.