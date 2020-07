Groep Friese boeren naar "barbecue", maar zonder trekker

Volgens Tinga zijn de acties nog lang niet voorbij. "Wij gaan sowieso door met actievoeren. We gaan niet wachten. En hoe de acties eruit gaan zien, dat houden we nog voor ons. We hebben een plan klaar, we hebben een draaiboek liggen en daar kunnen we wel twee maanden mee vooruit."

Bij de rechtbank in Groningen dient donderdagmorgen een rechtszaak over het trekkerverbod bij de boerendemonstraties. Farmers Defence Force (FDF) eist dat het verbod van tafel gaat.