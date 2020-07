VIDEO: Bijzondere brandbestrijdingswagen uit Frankrijk op toer in Fryslân

De speciale wagen is kleiner en kan gemakkelijker manoeuvreren dan een gewone brandweerauto, en is daarom geschikter om in te zetten in de natuur. De Waddeneilanden zouden zo'n wagen goed kunnen gebruiken, vindt Brandweer Fryslân.

Op het vasteland kan de brandweer terugvallen op andere korpsen. "Onze logistieke lijn ligt daar veel korter dan op de Waddeneilanden", zegt Michel Hartman van Brandweer Fryslân. "Grotere, stevigere inzet wordt wel vereist op de Waddeneilanden."