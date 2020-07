Gemeente Schiermonnikoog schuift besluit over nieuwe verbindingsweg op de lange baan

Volgens wethouder Erik Gerbrands is de weg wel nodig, al begrijpt hij de bezwaren. "Maar je kunt niet alles bij het oude laten. In de jaren dertig waren er 10.000 badgasten per jaar en nu zijn het er 300.000. Het dorp is verder weinig veranderd. Dus het hele dorp is niet meer ingericht op 300.000 gasten met alles wat daar omheen hangt, zoals bussen, taxi's, maar ook bouwbedrijven en installateurs. Ook de landbouw is intensiever geworden."

Nu moeten de melkwagen en grote landbouwmachines vaak dwars door het dorp heen. "Dat is natuurlijk niet het meest prettige", aldus Gerbrands.