Penningmeester wijkvereniging Sneek krijgt werkstraf voor verduistering

Volgens de officier van justitie gaat het om ongeveer 15.500 euro. De officier kondigde woensdag op de strafzitting aan dat ze nog met een zogeheten Plukze-vordering zal komen om het geld terug te halen dat de Sneker heeft verduisterd.

De vrouw heeft ook nog bankafschriften vervalst in een poging om tegenover medebestuursleden van de wijkvereniging te verdoezelen dat er geld was verdwenen. Ze kampte met schulden en zat in de bewindvoering. Door haar in die situatie als penningmeester aan te stellen, was volgens rechter Jansen een beetje 'de kat op het spek binden'.

Valsheid in geschrifte

Behalve de verduistering had de Sneekse zich ook schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte, door het vervalsen van de bankafschriften. De rechter hield er rekening mee dat het om 'een stokoude zaak' ging. Ook liet hij meewegen dat de vrouw als gevolg van traumatische ervaringen verminderd toerekeningsvatbaar was. Ze kon daardoor volgens Jansen 'niet helemaal volwaardig acteren'.

Het was al de tweede keer dat de wijkvereniging slachtoffer werd van malversaties van een penningmeester.