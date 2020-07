Gebouw gesloten mavo De Saad in Damwâld staat voorlopig niet leeg

Vanwege het tegenvallende aantal nieuwe leerlingen besloot De Saad in april de deuren te sluiten. Er hadden zich slechts 33 leerlingen aangemeld voor komend schooljaar en daarmee was een voorgenomen fusie met scholengemeenschap Piter Jelles van de baan.

De Wingerd is een school in Damwâld voor speciaal onderwijs en heeft extra ruimte nodig, omdat het aantal leerlingen steeds toeneemt. De school was al bezig met uitbreiding op het eigen terrein, maar kon dat moeilijk rond krijgen. Directeur Jan Toornstra is dan ook blij met de huisvesting in De Saad. "De tijdelijke uitbreiding op eigen terrein, die de school tot half april aan het organiseren was, dreigde vanwege nog steeds groeiende leerlingenaantallen ruimtelijk niet te voldoen."

De komende periode zal de gemeente plannen maken om een definitieve bestemming te vinden voor De Saad. De bovenverdieping van het oude mavogebouw wordt voorlopig niet gebruikt.