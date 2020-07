Provincie keert bijna 9 miljoen euro uit aan faunaschade

Provinsje Fryslân heeft het afgelopen jaar bijna 9 miljoen euro uitgekeerd aan faunaschade. Het is een tegemoetkoming in de schade die is veroorzaakt door ganzen. De schade door de dieren in Fryslân is het hoogst van heel Nederland. Landelijk gaat het om ruim 25 miljoen euro. Het gaat met name om grasland dat wordt kaalgevreten.