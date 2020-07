SC Cambuur - ONS Sneek vanavond live bij Omrop Fryslân

Wie er niet bij kan zijn, kan de wedstrijd volgen op de website of via de app van de Omrop. Nieuwste speler Jasper ter Heide, die overkomt van Jong Ajax, maakt donderdag mogelijk zijn debuut in het geel-blauw. Verder zullen er een hoop bekende gezichten aan de aftrap staan, want vorige week werd duidelijk dat Sonny Stevens, Sven Nieuwpoort én Robert Mühren ook het komende seizoen voor Cambuur spelen.

ONS Sneek

Tegenstander ONS Sneek speelt het komende seizoen in de hoofdklasse. De club is vrijwillig gedegradeerd nadat het in de derde divisie een groot deel van het seizoen onderaan stond. Met een nieuwe trainer, Jan Vlap, zijn de Snekers met een schone lei begonnen.