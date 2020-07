Meerdere panden in Fryslân gesloten vanwege internationale drugszaak

De familie van de aangehouden mannen heeft de rechter gevraagd om sluiting tegen te houden, omdat er een bedrijf in het gebouw zit. De rechter gaat daar niet in mee, die geeft de gemeente toestemming om het huis te sluiten. De gemeente Waadhoeke is nog wel in overleg met de familie, daarna valt een definitief besluit.

Al eerder huizen gesloten

Burgemeester Buma sloot in juni dit jaar ook al een huis aan de Merelstraat in Leeuwarden. Ook dat huis hield verband met internationale drugshandel naar Finland.

De huizen in de gemeente Leeuwarden staan aan de Langebuorren in Stiens en de Elias Vonckstraat in Leeuwarden. Die moeten elk negen maanden dicht, het pand in Waadhoeke een jaar.