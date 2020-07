Buma sluit twee drugspanden in Leeuwarden en Stiens

Burgemeester Buma van de gemeente Leeuwarden heeft twee gebouwen gesloten vanwege drugs. Beide zijn afgesloten voor een periode van negen maanden. Het gaat om een pand aan de Langebuorren in Stiens en een woning aan de Elias Vonckstraat in Leeuwarden. De twee panden kwamen in beeld na een langlopend politie-onderzoek naar internationale drugshandel en witwassen. Dat onderzoek heeft ook geleid tot het onderscheppen van een transport van 86 kilo amfetamine, van Fryslân naar Finland.