WTC Expo wil na de zomervakantie weer beginnen met organisatie beurzen

De grootschalige opvang van asielzoeker ging niet door, de beurs Vrouw die al helemaal was opgebouwd, moest worden afgezegd. Bij het WTC Expo werken dertig mensen. Door de steunmaatregelen van het kabinet kon al het personeel aan het werk blijven. Ontslagen, net als bij de RAI in Amsterdam, zijn in Leeuwarden niet aan de orde. Nu het aantal nieuwe coronagevallen stabiel heel laag blijft, krijgt Ourensma weer hoop. Na de zomer worden er weer evenementen gehouden, zegt hij.