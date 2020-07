265 dagen cel voor hoofdverdachte (16) doodsteken Roan Brilstra

De 16-jarige jongen uit Gorredijk, die vorig jaar december Roan Brilstra in Drachten doodstak, is veroordeeld tot 265 dagen celstraf. Hij moet zich ook laten behandelen in een instelling. Dat heeft de rechter in Leeuwarden woensdag bepaald. Daarnaast krijgt hij voorwaardelijk jeugd-tbs opgelegd, met een proeftijd van twee jaar. Dat is een lichtere straf dan justitie eerder had geëist.