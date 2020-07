Pabo-studenten kunnen zich voortaan specialiseren in jonge kinderen

Verschillende onderwijsdeskundigen riepen de laatste jaren bij het ministerie van Onderwijs op om binnen de Pabo-opleiding meer aandacht te schenken aan jonge kinderen. NHL Stenden is nu een van de zes hogescholen die een pilot mag draaien met deze specialisatie.

Onderbouw is anders dan bovenbouw

"Als Pabo-student studeer je generiek af en kun je aan de slag in groep 1 tot en met groep 8", zegt Ineke Oenema, lector Early Childhood aan NHL Stenden. "Kinderen in de onderbouw leren echter op een geheel andere manier dan kinderen in de bovenbouw, weten we uit neurobiologisch onderzoek. Het is gek dat we aan deze neurobiologische ontwikkeling binnen de Pabo nog altijd zo weinig aandacht schenken."

De nieuwe specialisatie begint in september. "Alle startende tweedejaars Pabo-studenten worden op dit moment benaderd met de vraag of ze geïnteresseerd zijn in deze route gericht op het jonge kind. De eerste aanmeldingen zijn inmiddels binnen."

Goed voor het hele onderwijs

Oenema hoopt dat ze kan laten zien dat deze specialisatierichting effectief is. Het moet de studenten motiveren, zegt ze. "Doel is dat studenten na het eerste jaar kunnen kiezen voor de leeftijdsgroep waarmee ze affiniteit hebben, zodat we hopelijk minder studenten hebben die afhaken." Het hele onderwijs zou daar van profiteren, volgens Oenema.

Studenten kunnen 150 van de in totaal 240 studiepunten behalen met vakken die zich richten op het jonge kind.