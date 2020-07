Oudste brandweerman van Fryslân neemt afscheid

Bol werd als verrassing door zijn korps en familie opgewacht in het Abe Lenstrastadion en werd hierna meegenomen naar de kazerne. Burgemeester Tjeerd van der Zwan sprak hem toe en overhandigde een kado.

Omdat Bol 67 is, was het brandweerpensioen niet meer tegen te houden. Meestal gaat dat in tussen de 60 en 62 jaar. Bol houdt dan misschien op als brandweerman, toch zal hij nog vaak op de kazerne te vinden zijn. "Ik word barman. Ik ga achter de bar staan tijdens de oefening, dus ik word nog wel even betrokken bij de brandweer."