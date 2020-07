Lifeguards op Schier krijgen nieuwe strandpost

Afgelopen week zijn de strandwachten weer begonnen met hun werk voor deze zomer. Ze letten op de veiligheid van zwemmers en andere badgasten. De nieuwe post is volgens de KNRM een hele vooruitgang. Het gebouw heeft goed zicht op de zwemmers, de waterlijn en het strand. Ook is er schone ruimte voor EHBO. Bij de bouw van de post is rekening gehouden met duurzaamheid, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen.