Jeugd wil motorcrossbaan in Dantumdadiel

Wethouder Gerben Wiersma is blij dat de jongeren zich actief inzetten om een baan te realiseren. Begin deze week nam hij de handtekeningen in ontvangst. De wethouder is van plan snel met de jeugd om tafel te gaan om te kijken of er een plek kan worden gevonden voor de motorcrossbaan, zonder dat dit overlast geeft voor de omgeving.