Eten en drinken in 'Bartele's Diner' in stationsrestauratie Grou-Jirnsum

"Deze locatie stond al heel lang leeg en ik meende dat het wel geschikt zou zijn als restaurantje. Ik heb heel lang in Azië gezet, dus een 'American dining met een Asian twist' zag ik wel zitten." Vier keer per uur komt de trein voorbij rijden. Niet iedere keer blijft de trein even staan.

Santema zou zijn zaak al in februari openen, maar door de coronacrisis werd de opening uitgesteld. "Het menu is klaar. 's Ochtends om acht uur zijn wij al open voor een ontbijtje, koffie of wat lekkers. Bartele's Diner is iedere dag tot 22.30 uur geopend. Ik heb ook al een groep oudere dames op de koffie gehad, die aan het fietsen was." De zaak heeft een Amerikaans tintje: er kan worden geluisterd naar muziek uit een jukebox en er kan worden gespeeld op een flipperkast. Verder zijn er verschillende televisies om het nieuws en sport te volgen."

Horecabloed

"Ik heb in Indonesië nog altijd vijf zaken. Daar gaat het door het coronavirus natuurlijk ook wat minder mee. Mijn vrouw en ik zijn een aantal jaren geleden hier weer gekomen, maar het horecabloed blijft stromen. Mijn vrouw zei: o, nee, daar gaan we weer, maar nu ziet ze het toch wel zitten."