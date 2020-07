Boelenslaan zamelt lege flessen in voor nieuwe speeltuin

Buurtbewoner José kwam met het idee voor een speeltuin en al snel stond het hele dorp hier achter. De 17.000 euro die het heeft gekost, is gefinancierd door kinderen die lege flessen inzamelden en door sportverenigingen en middenstanders die geld hebben geschonken, en de buurt die het mee heeft opgebouwd. Gemeente en provincie betaalden ook mee aan het project. De kinderen mochten de toestellen zelf uitzoeken. Zo zijn onder andere een kabelbaan en een schommel aangeschaft. "De buurt is er blij mee, want die wilde hier ook graag wat hebben."