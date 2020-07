Landbouworganisaties: "Even gas terug bij boerendemonstraties"

Boeren zijn ontevreden over kabinetsplannen voor het verminderen van de uitstoot van stikstof, zoals een voorstel van landbouwminister Carola Schouten om de hoeveelheid eiwit in veevoer te verminderen. Volgens de demonstrerende boeren zou dat nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid van de dieren. Ze zijn ook boos op supermarkten omdat die volgens hen geen eerlijke prijs betalen voor landbouwproducten.

"Even gas terug"

De emotie is goed te horen in de stem van Wiegersma. "Wij zijn nog niet verslagen. Wij hebben gisteravond bij elkaar gezeten en besproken wat we nog kunnen doen. Ik kan daar niet teveel over zeggen. Het is echter goed om wel eventjes gas terug te nemen, maar ik snap de frustraties van de boeren ook. Wij voelen ons enorm genaaid, als ik dat zo mag zeggen. Wij zijn al sinds eind mei bezig met plannen en het doorrekenen daarvan. Wij hebben er juristen bijgehaald en toch hebben wij al zeven keer nul op rekest gekregen."

Politiek reces

Volgens Wiegersma was hun laatste plan gedegen. "Daar hebben wij juristen bijgehaald, veel onkosten gemaakt, maar we zeiden: we zullen een plan aanleveren dat goed is. Dat plan was nog beter dan het plan van het ministerie zelf. En toen kregen wij te horen: wij hebben de mankracht niet om dat uit te voeren. De politici zijn nu met politiek reces en ik snap best dat iedereen op vakantie moet, maar de boeren kunnen de eindjes niet aan elkaar knopen. Ik vind het hufterig wat hier nu gebeurt."

Volgens Wiegersma gaan de boeren door met hun acties. "Die boeren laten zich niet meer temmen en wij hebben hen straks ook niet meer in de hand. Als je plan na plan aanlevert, die allemaal doordacht zijn, dan denk ik...in wat voor land leven wij?"

Ludiekere aksjes

Advocaat Tjalling van der Goot stelt dat het trekkersverbod discutabel is op basis van het demonstratierecht, toch denkt Wiegersma dat de landbouworganisaties dat verbod niet gaan aanvechten. "Ik denk dat wij met ludieke acties veel verder komen dan met harde acties, zeker bij het publiek." Volgens Wiegersma is er momenteel geen regie in de boerenprotesten en dat zorgt juist voor chaos.