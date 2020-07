Burgemeester Waanders: "Kaatspartij organiseren in coronatijd is echt niet ingewikkeld"

Meer en meer kaatsverenigingen geven aan dat ze het niet zien zitten om partijen te organiseren. Kaatsbond KNKB vraagt de verenigingen om zich aan te melden voor partijen, maar veel clubs hebben al afgezegd. Onder andere Minnertsga, Sexbierum, Bitgum en Ried durven het niet aan en dat zijn allemaal clubs in de gemeente Waadhoeke.

De KNKB vraagt de gemeenten om meer mee te denken. "Het is echt wel te doen", zegt burgemeester Waanders. "We willen wel helpen, maar het moet wel van twee kanten komen en dan kan er veel. Zo ingewikkeld is het echt niet."

Vakken maken

Om te voorkomen dat er grote groepen mensen bij elkaar komen te staan, kunnen de kaatsclubs volgens de burgemeester diverse maatregelen nemen. Ze denkt dat de bezoekers behoefte hebben aan duidelijkheid over het protocol. "De verenigingen moeten zelf even kijken hoe groot het veld is en dan kunnen ze bijvoorbeeld heel makkelijk vakken maken. Dan is het zichtbaar waar de mensen kunnen staan."