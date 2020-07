Cel geëist voor steekincident tijdens straatruzie in Leeuwarden

De 24-jarige verdacht zou enkele keren met een mes uitgehaald hebben. De man zelf ontkent dat het een mes was. Volgens hem had hij hoogstwaarschijnlijk een elektronische sigaret of een telefoon in zijn hand. Op camerabeelden die in de rechtszaal werden vertoond, meende de rechter toch echt 'een zwart puntig voorwerp' te zien.

Bij zijn aanhouding zou de verdachte een knietje hebben gegeven tegen het hoofd van een politieagent. Ook zou hij deze hebben uitgescholden en in het gezicht hebben gespuugd.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.