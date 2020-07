Verbod op trekkers bij demonstraties boeren: terecht of niet?

Boeren die het oneens zijn met minister Schouten van Landbouw hoeven niet beslist met de trekker de snelweg op te gaan om de aandacht te trekken. Het protest moet een andere vorm krijgen en kan ook veel publieksvriendelijker, vindt Harm Wiegersma, die zelf boer is en voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV). "Er zijn ook andere methoden om actie te voeren. Het kan allemaal wel iets ludieker", zegt hij.

Ludiekere acties

Het begrip van de burgers voor de boerenprotesten lijkt deze dagen wat af te nemen. Volgens Wiegersma heeft dat te maken met het feit dat het om spontane acties gaat, waar amper regie achter zit. "Dat is we een beetje het manco van dit soort acties, het is vrij ongecontroleerd. Als je het wat ludieker doet en wat meer structuur eraan geeft, dat je ook uitlegt waarom de boeren de weg op gaan, dan denk ik dat er zeker wel begrip is van de burgers."

Wel is het volgens Wiegersma duidelijk dat actie nodig is. De NMV heeft eerder met andere landbouworganisaties een alternatief plan aangeboden aan minister Schouten om de veevoedermaatregel die zij heeft aangekondigd van tafel te krijgen. De minister heeft daar echter niets mee gedaan en daar is Wiegersma niet over te spreken. "Dat van ons was een realistisch plan, het plan van Schouten vind ik twee keer niks."