Schieten, vergiftigen en bomen omzagen: de realiteit van wildlifecrime in Fryslân

Veel toezicht op deze criminaliteit is er niet, de toezichthouders van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) moeten het doen met 300 uren. Handhaver Yvo Muller van de FUMO neemt ons mee naar een bosje bij Fonejacht, waar buizerds al jaren proberen kuikens groot te brengen.

"Hier zie je een boom die is omgezaagd", wijst Muller aan. "Eerst hebben ze nog gif gegeven en later hebben ze de boom omgezaagd." Daar is het niet bij gebleven, er is ook al eens geschoten op een nest. het is een vorm van criminaliteit die ook wel wildlifecrime wordt genoemd. Het gebeurt overal in Fryslân en de pakkans is klein.

Even verderop in hetzelfde bosje zien we wat er over is van een nest dat uit de boom is gestoken. Als laatste komen wij een in het voorjaar omgezaagde boom tegen. De buizerd heeft ondertussen weer een nieuw nest gemaakt, maar zo laat in het jaar is de kans op succes heel klein.