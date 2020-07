Aantal coronapatiënten in Fryslân neemt af naar zeven

Het is opvallend dat er in gemeente Leeuwarden helemaal geen mensen meer zijn die besmet zijn. Bij de vorige meting waren er nog zeven cornapatiënten. Er zijn nu alleen nog patiënten in De Fryske Marren (2), Smallingerland (1), Noardeast-Fryslân (2), Achtkarspelen (1) en Heerenveen (1). Alle andere gemeenten zijn nu coronavrij. Dit hoeven niet de werkelijke cijfers te zijn, omdat niet alle mensen met klachten zich laten testen.

Er zijn ook geen nieuwe sterfgevallen gemeld. Daarmee zouden er al een maand lang geen coronadoden gevallen zijn in Fryslân, maar ook dat kan een vertekend beeld geven, omdat sterfgevallen pas later geregistreerd worden.