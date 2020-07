Sneker 'terrorist' wilde op Binnenhof doodgeschoten worden door de politie

De man denkt dat hij waarschijnlijk een psychose had of paranoïde was toen hij de trein naar Den Haag nam om een zelfmoordaanslag te plegen. "Ik was van plan het Binnenhof te bestormen met twee messen. Mijn doel was te worden neergeschoten door de politie", vertelde de verdachte. "Ik was in een waan."

A. was op de marechaussee afgestapt voor de ingang van de Eerste Kamer en zou gezegd hebben dat hij een terrorist was. De marechaussee sloeg groot alarm, arresteerde de man en liet het Binnenhof ontruimen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie kwam er aan te pas om de rugzak te onderzoeken. Na vijf kwartier vonden ze daarin twee vleesmessen, een paar kookboeken en wat fitnesskleding.

Psychische hulp

Het Openbaar Ministerie verdenkt de man ervan dat hij van plan was politici te doden. Zijn advocaat heeft bij eerdere zittingen altijd betoogd dat A. psychische hulp nodig heeft. Ze gaat de rechtbank vragen hem nog deze week op te laten nemen in een kliniek. Daarvoor is een zorgmachtiging nodig. Dat is een machtiging van de rechter waarmee de man verplichte zorg op grond van de wet Verplichte GGZ kan krijgen.

De man werd in december opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Dat concludeert onder meer dat de verdachte niet altijd beseft welke psychische problemen hij heeft. Het PBC stelt dat het misdrijf de man niet kan worden aangerekend. Het PBC adviseert de rechtbank een langdurende behandeling bij een psychiatrisch ziekenhuis.