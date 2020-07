KNKB: "Bestuurlijk Fryslân moet ons meer steunen om de sportzomer nog glans te geven"

Dat is de reden dat de eersteklas wedstrijd voor mannen komende zaterdag in Rie niet doorgaat. De vereniging wilde wel en durfde wel, maar gemeente Waadhoeke eiste zoveel dat de wedstrijd nu toch is afgezegd. "Ik had ook gehoopt adt bestuurlijk Fryslân ons wat meer zou steunen om deze sportzomer nog een beetje glans te geven. Maar je moet aan alles voldoen. Je moet draaiboeken en alles inleveren en dat is niet voor elke vereniging weggelegd", zegt Sinnema.

Kleine verenigingen

Zoals het nu lijkt wordt er komend weekend wel gekaatst in Morra-Lioessens en Bolsward. Maar daarna wordt de agenda leger. Makkum, Sexbierrum, Arum, Witmarsum, Kimswerd en Bitgum hebben al aangegeven dat ze de wedstrijd niet kunnen organiseren. "Wij zullen nu proberen om verenigingen te vinden om de hoofdklassepartijen in een soberdere vorm te organiseren", zegt Sinnema.

"Dat zou ook in kleinere dorpen kunnen. Niet al te veel poespas, want daarom hebben de grotere verenigingen moeten afhaken. Die hebben er een evenement bij, zo staan ze ook bekend en dat trekt veel publiek. Dus we hopen nu dat we voor elk weekend een vereniging vinden die een sobere hoofdklassepartij willen organiseren", aldus Sinnema.

De KNKB heeft nog ongeveer veertien dagen om dat allemaal voor elkaar te krijgen. "We gooien de handdoek nog niet in de ring, zover zijn we nog niet", aldus Sinnema.