Cambuur neemt Jasper ter Heide gratis over van Ajax

Cambuur hoeft dus niet te betalen voor Ter Heide, maar Ajax heeft wel een doorverkooppercentage afgedwongen. Dit betekent dat als Cambuur de speler in de toekomst verkoopt, er een deel van de opbrengst naar Ajax gaat.

De 21-jarige Ter Heide speelde in de afgelopen twee seizoenen voor Jong Ajax. Hij kwam in totaal 31 keer in actie in de Keuken Kampioen Divisie. In deze wedstrijden scoorde hij twee keer en gaf hij drie keer een assist.