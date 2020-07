Piet Paulusma: 'Ex-orkaan komt onze kant op, mogelijk ook hittegolf'

De precieze uitwerking is echter nog niet duidelijk. "Dat hangt af van de koers van deze depressie. Het kan een zomerstorm worden die passeert, maar het kan ook vrij rustig blijven", zegt de weerman.

Hittegolf

Paulusma heeft niet alleen maar slecht nieuws voor de vakantiegangers in ons eigen land, want komende week komt er wel mooi weer aan. Er is volgens de weerman zelfs kans op een hittegolf. "Ik verwacht vanaf dinsdag temperaturen van 25 graden. Die periode houdt in elk geval tot vrijdag aan. Als ik naar De Bilt kijk, dan is daar op woensdag, donderdag en vrijdag de kans op tropische temperaturen van 30 graden of hoger vrij groot. Als het dan op die zaterdag, met kans op onweersbuien, nog 25 graden wordt in De Bilt is er een hittegolf in Nederland", zegt Paulusma.

Ook voor na dat weekend zit er qua zomerweer volgens Paulusma nog wel wat in het vat. "Volgens mij is de zomer dan nog niet op", aldus Paulusma.