'Arriva en andere regionale vervoerders starten juridische procedure tegen monopolie NS'

Staatssecretaris Van Veldhoven verlengde afgelopen maand de vervoersconcessie die in 2024 afloopt, omdat ze vindt dat de NS goed presteert en daarnaast betaalbaar en toegankelijk is.

Arriva en de andere vervoersbedrijven krijgen hierdoor tot 2035 geen kans op de belangrijkste routes in Nederland. Volgens Arriva was het besluit van de staatssecretaris onzorgvuldig, overhaast en in strijd met de Europese regelgeving.

De vervoersbedrijven stappen nu eerst naar de bestuursrechter. De procedure moet deze maand beginnen. Daarna zouden de bedrijven ook nog naar de Europese Commissie willen stappen.