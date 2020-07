Pad door de Rottige Meente gesloten voor fietsers: omwonenden voeren actie

"We hebben een aantal buurtbewoners en pers uitgenodigd om te laten zien dat op een hele simpele manier het voetpad weer redelijk toegankelijk kan worden. Dat verzaakt Staatsbosbeheer helaas", zegt Reinier de Jong, voorzitter van plaatselijk belang Scherpenzeel, Munnekeburen en Spanga. Staatsbosbeheer zegt dat er geen geld is om het pad aan te passen.

Volgens De Jong is het echter niet heel moeilijk om iets aan het pad te doen. "Wij hebben gisteren al een stukje proefgedraaid. We hebben met een klein trekkertje en een freesmachine de bovenlaag losgemaakt. Daarna hebben we het aangeharkt en er een nieuwe schelpenlaag overheen gedaan. Dan heb je een pad van anderhalve meter breed, in plaats van vijftien tot twintig centimeter", zegt De Jong.

Gevaarlijk

Voor sommige mensen is het op dit moment moeilijk om bij hun huis te komen. "Sommige mensen gooien extra verharding neer om toch op een fatsoenlijke manier thuis te komen", zegt De Jong. "Maar dat wordt dan gedaan door gebroken asfalt en andere materialen, maar daar wordt het natuurgebied natuurlijk niet mooier van."

Ook voor toeristen is het pad niet geschikt, volgens De Jong. "Het vervelende is ook gewoon: het zijn officiële fietsroutes. Mensen komen aanfietsen en ze hebben geen benul wat er aan de hand is. Er zijn mensen al uit de sloot gevist en er zijn mensen gevallen", zegt De Jong.

Steun

Het plaatselijk belang krijgt veel steun voor hun actie. "We hebben in ieder geval al heel veel reacties gehad. Staatsbosbeheer is er niet blij mee, maar ze zijn wel aanwezig vandaag", aldus De Jong.