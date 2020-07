AED's in Fryslân in kaart gebracht: 'In Leeuwarden, Franeker en Sneek nog niet genoeg'

"Er zijn bepaalde plaatsen in Fryslân waar nog een aantal stappen gezet moeten worden. Zowel op het platteland als in de steden. Franeker, Leeuwarden en Sneek bijvoorbeeld, daar zullen nog wel wat AED's bijgeplaatst moeten worden", zegt Aart Bosmans van Stichting HartslagNu. Het doel is dat er om de 500 meter een AED beschikbaar is in Fryslân.

Wie betaalt?

Op dit moment zijn er 779 AED's in Fryslân dag en nacht beschikbaar. Dat zouden er volgens de stichting eigenlijk 140 meer moeten zijn. Maar wie moet dat betalen? "Dat is altijd een discussie. Ik had verwacht dat een aantal partijen misschien wel veel eerder zouden inspringen, zoals een zorgverzekeraar. Maar we zien toch met dit project dat we het moeten doen met de lokale initiatieven", zegt Bosmans.

De gemeente kan hierbij helpen. "Het initiatief moet vanuit de mensen zelf komen. Maar naar mate men ook vanuit de gemeente het ondersteunt, financieel of projectmatig, zie je wel gelijk dat het beter is geregeld", zegt Bosmans.

Onderzoek

Uit onderzoek blijkt volgens de stichting dat de burgerhulpverleners met een AED een groot effect hebben op de overlevingskans. Zonder burgerhulpverleners ligt dat percentage op negen procent, terwijl het intussen ongeveer 25 procent is. "Dan is het logisch dat je zegt dat het meer een taak van de overheid zou moeten worden", aldus Bosmans.