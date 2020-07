Bij het buurtschap Dellewal bij West-Terschelling is maandagavond een auto de Waddenzee ingereden. De brandweer is ter plaatse gekomen om eventuele inzittenden uit de auto vandaan te halen. Ook zijn er uit voorzorg twee ambulances ter plaatse gekomen, met het bleek dat de hulp van de medische hulpdiensten niet nodig was.