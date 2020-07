Opnieuw protest boeren: in Drachten en Sneek bij distributiecentra

Vanuit Tijnje zijn er zo'n 50-75 tractoren naar Drachten gereden, plus nog meer auto's. Er wordt gezegd dat er niet bij snelwegen zal worden geprotesteerd, zoals eerder is gedaan.

Sympathie

Een van de boeren geeft in Tijnje een reactie op de discussie die er maandag was over het wel of niet tolereren van acties op de snelweg. "Als we ons gewoon aan de regels houden, lijkt het me niet dat ze kunnen bekeuren. We gaan de snelweg niet op. Gewoon een netjes verhaal, geen geouwehoer. Maandag hebben we bij de snelwegen geprotesteerd, nu niet. Anders krijgen we de sympathie van de burger ook niet meer. We krijgen nu veel sympathieke reacties van mensen aan de weg. De duimen gaan omhoog," zegt de boer.

Er is ook wel begrip. "We hebben wel een blokkade gedaan op de snelweg, maar dan komen er mensen de auto uit die ons wel op de kop willen slaan. We hebben niet steeds mensen opgehouden, maar een rijstrook vrij gehouden. Als je naar je werk moet, is het lastig. Dat snap ik ook wel weer." Een van de andere boeren uit zijn kritiek op de media. "Het wordt tijd dat het eerlijke verhaal eens naar voren komt," zegt hij.