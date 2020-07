Diverse kaatsverenigingen zien af van hoofdklassepartij: KNKB komt bijeen

LKC Sonnenborgh, waar zondag nog is gekaatst door vier parturen, gaat waarschijnlijk maandagavond een beslissing nemen over de organisatie van de Rengerspartij op zondag 19 juli.

Teleurstelling

De KNKB is teleurgesteld over het vrij grote aantal afmeldingen. Het hoofdbestuur komt maandag bijeen om de actuele situatie te bespreken. Dan wordt het misschien ook duidelijk welke verenigingen die voor 11 juli op de agenda stonden, bereid zijn om een datum in te vullen die nu vrij komt. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoeveel kaatsverenigingen een hoofdklassepartij willen overnemen.

De Frouljus PC is op de agenda verplaatst van 9 augustus naar zondag 27 september.