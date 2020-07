Brandbrief over predatie: meer dan de helft van de nesten leeg gevreten

De politiek in Provinciale Staten heeft een brandbrief gekregen van het agrarisch collectief Súdwestkust over de predatie van weidevogelnesten. Die is extreem dit jaar: tussen de 50 en de 70 procent van alle nesten gaat verloren. Dat heeft echter ook te maken met het grote aantal muizen vorig jaar. Maar ook daarvoor werden er al veel nesten leeggehaald en opgegeten, zo blijkt uit camera-onderzoek.