Veiligheidsregio Fryslân overweegt demonstratieverbod voor tractoren

Veiligheidregio Fryslân denkt er op dit moment over na om een demonstratieverbod voor tractoren in te voeren. Veiligheidsregio Groningen heeft maandag al aangegeven een demonstratieverbod voor tractoren in te voeren.Dat verbod staat voor een week. In de loop van dinsdag 7 juli verwacht Veiligheidsregio Fryslân uitsluitsel te kunnen geven of er daadwerkelijk een verbod komt.