Van den Belt over nieuwe Cambuurstadion: "Eerste paal in voorjaar 2021"

Nieuw stadion

Het is zo langzamerhand een dossier waar geen eind aan lijkt te komen: het nieuwe stadion. Anderhalve maand geleden werd duidelijk dat er opnieuw drie maanden vertraging is, maar Van den Belt laat weten dat de problemen van toen niet meer aan de orde zijn:

Het project is complexer geworden, omdat bouwbedrijf Dijkstra Draisma uit de SOC (Stadion Ontwikkeling Cambuur) is gestapt. Dat houdt in dat projectontwikkelaar Wyckerveste nu de enige partij is in de SOC. "Dat was een onderdeel van het probleem", sa seit Van den Belt. "Tot een jaar geleden waren Dijkstra Draisma en Wyckerveste samen de SOC, voor 50%-50%. Ze zijn uit elkaar gegaan, waarmee de SOC eigenlijk Wyckerveste is. Daarmee is het wel een heel groot project voor één partij."

Wyckerveste zal nu de markt op om te kijken wie het nieuwe stadion zal bouwen. Dat zou dus een andere partij dan Dijkstra Draisma kunnen worden. Hoe ziet het traject er de komende tijd uit? Van den Belt: "De opdracht aan de aannemer in combinatie met de omgevingsvergunning zal halverwege augustus plaatsvinden. Dan is het point of no return bereikt en dan gaan we voorbereidende bouwwerkzaamheden doen tot het einde van dit kalenderjaar. In februari, maart 2021 slaan we de eerste paal. 1 juli 2022 willen we erin."