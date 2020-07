Coöperatie opzetten voor zonneparken is moeilijk: "De kennis moet er zijn"

De Leppagreide

Als voorbeeld noemt Haitsma zonnepark De Leppagreide. Het zonnepark, met achtduizend panelen, komt bij het aquaduct in Akkrum. Het is één van de projecten van de coöperatie. "We hebben de financiering rond, maar dat had wel wat voeten in de aarde. Twintig procent hebben we uit subsidie gehaald, de rest hebben we geleend. Uiteindelijk is het idee dat onze leden de panelen kunnen huren. Maar dat moet wel allemaal financieel geregeld worden."

Andere dorpen zijn er momenteel wel mee bezig om ook meer naar duurzaamheid te kijken, zegt Haitsma. Maar toch lopen ze tegen zaken aan. "Wij krijgen ook weleens vragen uit andere dorpen, van hoe we die zaken aanpakken. Dan helpen we ze natuurlijk ook. Maar dan zie je dat ze de kennis niet in huis hebben."

De bouw van het zonnepark De Leppagreide gaat waarschijnlijk begin van 2021 van start.