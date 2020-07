Claudy Jongstra legt tuin aan bij expo in Rijksmuseum Twenthe

Jongstra voert actie voor het behoud van plantensoorten, zei ze bij de opening, en zoekt daarbij de samenwerking met bedrijfsleven en het onderwijs. Ze maakte bekend dat ze met mbo'ers aan de slag gaat in een driejarig project met het Groninger Alfa-college. Het doel is om met de leerlingen ambachten, kennis en historische reconstructies te behouden voor toekomstige generaties. Die samenwerking met het onderwijs kreeg ze in Fryslân niet voor elkaar, vertelde ze.

"Ik heb me echt een versuffing geluld in Fryslân om het mbo open te kraken. Dat is niet gelukt. We gaan drie jaar lang ambachten doen met een groot mbo in Groningen. Met gamejongens en -meisjes die alleen maar achter de computer zitten, die niet weten hoe iets ruikt, proeft, voelt, gaan we aan het werk." Volgens haar zien de besturen daar wel in dat het belangrijk is voor de vitaliteit van mensen dat ze met anderen zaken in aanraking komen.

Kunstenaar van het jaar?

Jongstra kreeg grote bekendheid toen haar werk in Star Wars gebruikt werd. Haar werk hangt onder anderen in het Stedelijk Museum Amsterdam, in het Museum of Modern Art in New York en San Francisco en in het Victoria & Albert Museum in Londen. Duurzaamheid, biodiversiteit en onderzoek zijn haar centrale thema's.

Ze is samen met 89 anderen genomineerd voor Kunstenaar van het jaar 2021. Ze werd gekozen door een panel van zo'n 100 kunstkenners. De publieke stemronde is net begonnen. Dat zal leiden tot 25 halvefinalisten.