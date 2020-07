Bartele Bijma (90) na vier maanden weer op bezoek bij familie

Vanaf negen uur is bezoek weer welkom in het verzorgingstehuis Foswert in Ferwert, en mogen de bewoners weer naar buiten. Bartele Bijma heeft echt naar dit moment uitgekeken en dus staat zijn dochter al voor negenen klaar voor de deur van het verzorgingstehuis. In de auto gaan ze naar Feinsum, waar de hele familie op hem zit te wachten in een boerderij. Er hangen vlaggen uit in de kamer en er is gebak. Want het is echt even een feestje.

"Ik ben hier een hele poos niet geweest. Vier maanden geloof ik. Ik heb het wel gemist hoor." Toch is hij niet eenzaam geweest in de tijd dat hij op zijn kamer moest blijven. "Ik mag graag lezen en ik geloof dat ik nog nooit zoveel boeken heb gelezen als in de afgelopen weken. En ik heb een krant die ik iedere dag doorneem."