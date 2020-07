Nog drie RvC-leden Zorgpartners Friesland stappen op; verhoging vergoeding teruggedraaid

Onder Zorgpartners Friesland vallen ziekenhuis MCL in Leeuwarden, zorggroep Noorderbreedte en ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen.

Recent ontstond ergernis over de vergoeding van de leden van de raad van commissarissen. Die werd vorig jaar verdubbeld. Het personeel van de drie zorgorganisatie die onder Zorgpartners Friesland vallen zijn daar niet blij mee. Ze willen dat de verdubbeling teruggedraaid wordt.

Voorzitter Marcel Wintels stapte daarom vorige week op. Vice-voorzitter Marian Verkerk vertrok toen ook.

Verklaring

Van der Wijst, Van der Peet en De Waard hebben na de ophef in goed overleg besloten op te stappen, melden de raden van commissarissen en de raden van bestuur van het MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte samen in een verklaring.

Het opstappen staat volgens Zorgpartners Friesland los van de berichtgeving over de vergoeding van de commissarissen van de afgelopen weken. Om hierover volledige duidelijkheid te geven, heeft de raad besloten de beslissing hierover terug te draaien naar het niveau van 2018.

Nieuwe governancestructuur

Alex Bonnema (auditcommissie) en Ronald Meijer (commissie kwaliteit en veiligheid) blijven aan als lid van de raad van commissarissen om met de raad van bestuur van MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte te werken aan een nieuwe governancestructuur, het zoeken van nieuwe leden voor de RvC's en toekomstbestendige zorg in Fryslân.

Ze doen dat samen met een onafhankelijke interim-voorzitter die na overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aangetrokken wordt. Daarmee is de continuïteit gegarandeerd, schrijven de RvC's en RvB's in de verklaring. De kwaliteit en continuïteit van de zorg in het MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte is volgens hen niet in gevaar geweest.