Afûk begint met online groepscursussen

"Toen half maart door het coronavirus ook in Nederland verregaande maatregelen werden genomen, moesten we onder anderen onze cursussen stopzetten," vertelt directeur Alex de Jager. "Cursisten kregen de mogelijkheid om de cursus schriftelijk, met begeleiding van de lesgever op afstand, af te maken, of in het nieuwe cursusjaar weer een en ander op te pakken."

Op zoek naar alternatieven

De Afûk moest daardoor ook naar nieuwe mogelijkheden zoeken. "Door het virus werden we ook gedwongen om na te denken over het cursusaanbod in dat nieuwe cursusjaar. Wat is er eind september mogelijk aan 'live' lessen en wat voor alternatieven zijn er?"

De cursussen 'Fries verstaan en lezen' en 'Frysk skriuwen' kunnen daarom vanaf oktober via internet gevolgd worden. Naast de online cursussen blijft het ook mogelijk om op locatie een cursus te volgen. Daarvoor wordt goed gekeken naar welke locaties geschikt zijn om anderhalve meter afstand te kunnen houden.