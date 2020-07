Boze Schiermonnikogers houden handtekeningenactie tegen bouwplannen college

De weg zou nodig zijn om een klein bedrijventerrein toegankelijk te maken. Het argument dat het college gebruikt, is dat daarmee de verkeersdruk in het centrum van het 'autoluwe' eiland nog verder af zal nemen.

De weg zou echter door het laatste stukje onaangetaste polder komen te liggen en zou daarmee het beschermde zicht op het dorp beperken. Daarnaast zal de kleinste van de zeven boeren op het eiland een stuk land moeten afstaan. Volgens de boze eilandbewoners is het nog maar de vraag op de verkeersdruk echt af zal nemen.

Haast

De plannen van het college werden volgens de initiatiefnemers van de petitie in rap tempo gepresenteerd. Die haast zou hebben geleid tot veel onduidelijkheid en de notie van misleiding deed al snel de ronde.

Eilandbewoners zeggen dat ze niet om hun mening gevraagd zijn. Dat is met name opvallend omdat acht jaar geleden een vergelijkbaar plan strandde door grote weerstand van de eilander bevolking.

Handtekeningenactie

Omdat een groep eilander goed in beeld wilde brengen hoe de inwoners over de plannen denken, zijn ze met een handtekeningenlijst bij de dorpen langsgegaan. In een week tijd zijn er zo'n 460 handtekeningen verzameld. Die worden dinsdag, bij de gemeenteraadsvergadering, aan het college aangeboden.