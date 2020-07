Zomerschool in Leeuwarden om leerachterstand door coronacrisis in te halen

De zomerschool voor kinderen uit groep 5 tot en met 8 was er al. Door die nu ook voor de lagere klassen aan te bieden, wil Proloog op een laagdrempelige manier kinderen bijspijkeren en ervoor zorgen dat ze straks weer goed voorbereid aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen.

De reguliere lessen die de kinderen tijdens het schooljaar volgen, krijgen daarmee een vervolg in de zomervakantie. De focus ligt echter niet alleen op het leren. "Het moet vooral een hele mooie periode voor de kinderen worden, met onder andere sport- en creatieve activiteiten. We hebben er een mooie variatie in overgebracht", vertelt Ruerd Kuiper, directeur onderwijs bij Proloog.

Drie groepen

Proloog focust op de jongere kinderen omdat zij in de coronatijd veel school hebben gemist. Daarin maakt de schoolkoepel onderscheid tussen drie groepen. Als eerste kinderen van wie de school zegt dat het goed zou zijn als ze doorgaan met leren. "Die kinderen hebben niet perse een achterstand, maar het is wel een goede zaak om door te gaan in de zomerperiode."

De tweede groep zijn kinderen met een bepaalde onderwijsbehoefte, zoals Kuiper het zelf zegt: "Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen met problematiek als autisme." Derde groep zijn kwetsbare kinderen. "Ook voor die groep is het belangrijk dat we in de lange zomerperiode goed contact met hen houden."