Zonneparken: goud voor de ontwikkelaars, een schijntje voor de burger

Participatie en compensatie niet goed te meten

Uit een rondgang langs alle gemeenten in Fryslân, Groningen, Drenthe en Overijssel waar de parken al draaien of komen te staan blijkt dat daar nog weinig van terecht komt. Als er al aan participatie gedaan wordt, is het vaak divers en ondoorzichtig. Gemeenten weten vaak niet meer dan dat een ontwikkelaar een aanbod heeft gedaan.

In sommige gevallen is er sprake van directe financiële compensatie, bijvoorbeeld wanneer een ontwikkelaar een gebiedsfonds vult. Een andere manier om mee te delen in het zonnepark is zogenaamde participatie. Soms kunnen omwonenden bijvoorbeeld tegen inkoopprijs zelf panelen aanschaffen bij de ontwikkelaar of worden er aandelen aangeboden.