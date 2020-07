Geert fileert: Kaatsen bliksem

Eindelijk lijkt het kaatsseizoen los te gaan.

Het begon donderdag 2 juli hoopvol met een coronaproof Algemene Ledenvergadering (zeg maar AV) in Sporthal De Trije in Franeker. Dat hoopvolle was er trouwens snel af.

Dat zit zo. In 2019 goochelde voorzitter Wigle Sinnema zo allemachtig met de beschikbare tijd en het programma om, dat die AV pas tegen half twaalf 's nachts was afgelopen. Bespottelijk natuurlijk. Afgelopen winter, toen er van corona nog geen sprake was, heb ik een paar regiobijeenkomsten bijgewoond. Vooral in de Wouden. En daar zeiden ze tegen Wigle: "Pas op jongen, als je het weer zo laat maakt op de AV dan lopen wij er uit." Wigle beloofde plechtig dat de AV nooit weer zo laat afgelopen zou zijn. Wat is de belofte van een kaatsbestuurder waard? Niets, zo bleek 2 juli. Het werd weer ongeveer half twaalf voordat de hamer voor het laatst viel.

Jongens, jongens, van het kaatsbondje. Dat kan toch niet! Denk nou eens na over een modernere manier van vergaderen. In dit digitale tijdperk kan er veel vooraf besloten worden en is het niet nodig dat elk artikeltje van een reglementje of van de statuutjes behandeld moeten worden op de AV. Wordt creatief, denk na en doe dit nooit weer. Uit naam van alle 'wâldpiken' (die bleven trouwens allemaal wel zitten) zeg ik: laatste waarschuwing Wigle, andere komen we niet weer.

Het viel veel mensen ook wat tegen dat het hoofdbestuur van de kaatsbond niet met concrete agendavoorstellen voor de rest van het seizoen kwam. "Dat hangt van de verenigingen af", zo werd er gezegd. Jazeker, dat is zo. Want die verenigingen moeten de wedstrijden organiseren. Maar waarom weer zo'n behoudende, bijna inactieve houding aannemen. Tussen het moment van de bekendmaking van Rutte van de grote verruiming en de AV zaten acht dagen. Als je nu een AV goed wil informeren en bedienen, dan had het toch voor de hand gelegen dat het volledige personeel van het bondsbureau, desnoods met wat vrijwilligers alle verenigingen had gebeld.

Maar nee hoor, het gaat weer andersom. Het woord is aan de verenigingen. De tenen staan je soms krom in de schoenen. Maar de KNKB wil geen gaten in de agenda! "Ze zijn niet zo pro-actief", hoorde ik zondagmiddag op het veld van LKC Sonnenborgh een oud-kaatser zeggen. Het cynisme droop er af. Want op Sonnenborgh werd zondag wel gekaatst. Particulier initiatief van een paar liefhebbers (waaronder ook oud-kaatsers), die een gewillig oor vonden bij de ijverige bestuursleden van LKC.

"Kaatsen bliksem", zeiden de mannen en zo geschiedde het.

Op dat veld van Sonnenborgh werd ook bekend dat Minnertsga op woensdag 15 juli de hoofdklassepartij (voor mannen én vrouwen) niet gaat organiseren. Een complex aan factoren ligt bij die beslissing aan de basis. Op de website van KV Minnertsga legt voorzitter Jacob Wassenaar uit waarom die beslissing genomen is. Met frisse tegenzin! Dat lees je tussen de regels door. De frustratie spat er af, maar de argumenten die Jacob aanvoert zijn valide en daar kun je alleen maar begrip voor opbrengen. Maar oh, oh, wat is dit jammer. Minnertsga, met zijn hoofdklassepartij op twee weken van de PC is een anker in de kaatsagenda. Ook al telt hij rankingmatig niet mee, maar daar liggen ze in Minnertsga niet wakker van.

Nu zit het volgens recente berichten van de KNKB zo, dat alle partijen voor 1 augustus vallen in de zogenaamde 'opstartfase'. Rankingpunten worden niet verggeven; er wordt vrij geloot en er wordt gekaatst voor de eer, de prijs, de krans en klassementspunten. Dat wel. Maar nu komt het. Want dan schrijft de KNKB: "Vanaf 1 augustus is het de bedoeling dat alle geplande wedstrijden verkaatst worden. Wanneer een vereniging zich daarvoor afmeldt, dan zal geprobeerd worden daar een andere vereniging voor te vinden om de partij te organiseren." Tsjong. Mooi hoor. Maar wat nu als naast Minnertsga ook Makkum, Leeuwarden, Sexbierum en Arum (allemaal hoofdklassepartijen voor 1 augustus) zeggen: wij doen het niet. Worden die datums dan niet opgevuld door andere verenigingen? Heel duidelijk is het allemaal niet.

Nou ja, we moeten maar zien. Wat zullen wij ons er ook druk om maken, als de KNKB het op deze manier benadert. Hoewel, nog wel even één suggestie: Kaatsvereniging De Pompeblêden uit Heerenveen heeft zijn hoofdklassepartij traditioneel gepland op vrijdagmiddag. Op 3 juli om precies te zijn. Pompebledsjes, jullie hebben ervaring met de organisatie van een kaatswedstrijd met acht parturen die 's middags om half vier begint. Kunnen jullie de datum van Minnertsga niet overnemen? Hebben we toch nog kaatsen op die dag. Ik reken op jullie!

Ondertussen hebben we met belangstelling gekeken naar de vier parturen die zondag actief waren in Leeuwarden. En als één ding duidelijk is geworden: het partuur Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tsjisse Steenstra lijkt opnieuw het te kloppen partuur te worden. Zij maakten een frisse, gretige indruk en ze hebben ondanks de onzekere situatie hun conditie goed op peil weten te houden. Ze kaatsten zondag de finale tegen Menno van Zwieten, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar. En ook dat partuur liet zien dat ze er wel zin in hebben.

Menno is als vervanger van Marten Bergsma nieuw in het partuur. De opslager uit Heerenveen heeft absoluut bijzondere kwaliteiten, maar was zondag niet scherp. Hans Wassenaar is waarschijnlijk de enige kaatser die niet zoveel problemen had met het uitstel van het kaatsseizoen. In februari is hij geopereerd aan zijn enkel en daar staat dan al snel acht weken hersteltijd voor. Het was voor Hans dus flink aanpoten geweest om het begin van het seizoen te halen. Dat haalt hij nu wel. Hij is fit en maakt een montere indruk. Ze moeten nu laten zien dat ze meer tegenwicht kunnen brengen in de strijd met de oranje brigade Van der Bos c.s.

Een lakse reactie richting organisatie zorgde ervoor dat de formatie van Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra zondag niet meedeed op Sonnenborgh. Spijtig, want ik ben heel benieuwd naar dit partuur. Potentie genoeg. Strijd genoeg. Talent genoeg. Maar zijn ze wel klaar voor het seizoen. Dat is de vraag. Hendrik Kootstra was er zondag wel, als vervanger van de vakantievierende Pieter Jan Plat. Kootstra vertelde dat hij eigenlijk amper getraind heeft. En als dat met zijn maten ook het geval is, dan krijgen zij de rekening gepresenteerd. Bovendien heeft de rechterhand van Kootstra afgelopen winter een wat ongelukkige ontmoeting met een kettingzaag gehad. Dat is nogal aangekomen. Maar hij heeft er geen last meer van, zo heeft hij mij verteld. Ik hoop het maar, want dit partuur zou eigenlijk moeten aansluiten bij die andere twee topparturen. Dat geeft competitie en competitie is van essentieel belang bij wedstrijdsport.

Bauke Triemstra is Drent en Kootstra dus kwijtgeraakt en zal het nu proberen met twee andere 'Biltske klaaikluten', Sjoer de Jong en Pieter Jan Plat. Zij zullen het moeilijk krijgen om structureel mee te doen om de prijzen, maar zijn wel in staat om zo nu en dan eens voor een stunt te zorgen. Datzelfde geldt voor de ook al nieuwe formatie Enno Kingma, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra. Talentvol, maar of het genoeg is om elke week mee te doen om de prijzen? Ik moet het nog zien, maar ik laat me graag overtuigen, want het is wel een mooi partuurtje.

En dan is het de vraag hoe de jonge talenten het dit jaar zullen doen. Auke Boomstra, Gabe Jan van Popta en Laas Pieter van Straaten vormen een partuur. Een mooi partuur. Jong en brutaal (mag ik hopen). Laat jullie zien jongens. Jullie vormen de nieuwe generatie. Geldt ook voor Pieter Jan Leijenaar, Stefan van der Meer en nog een paar anderen. Omlopen draaien in de eerste klasse is niet verkeerd. En dan zo nu en dan eens op het hoogste niveau de krachten meten. Jong en wild, maar Aken en Keulen zijn ook niet op een dag gebouwd jongens. Neem de tijd, maar laat jullie zien.

Ik heb er wel weer zin in. Kaatsen bliksem.