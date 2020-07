"Het is mooi en spannend", maar niet alle kerken doen de deuren weer open

De Heilige Clara van Assisikerk is één van de kerken die weer open is. Er kunnen nu zo'n 70 mensen in. Wim Venema van de kerk is daar erg blij mee.

"Het is mooi en spannend. Mooi omdat we elkaar weer kunnen ontmoeten, en spannend want je hebt toch regels gekregen om je aan te houden. Zo'n eerste keer moeten we toch even kijken hoe het loopt", zegt Venema.

Mensen moesten zich vantevoren aanmelden, en er was geen koffie na afloop. Toch zijn de kerkgangers er blij mee dat ze weer mogen komen.

"Je wilt elkaar zien en je wilt elkaar spreken, dat is heel belangrijk voor zo'n gemeenschap", zegt één van de bezoekers. Bij de dienst mag niet gezongen worden. "Het was anders dan anders. Dat zingen mis je toch wel hoor, maar het kan niet anders", zegt een andere bezoeker.

Eén van de grootste kerken van het land blijft dicht

Eén van de kerken die zondag nog niet open was, is de Bethelkerk in Drachten. De afgelopen maanden hefet de kerkgemeenschap zich vooral gericht op de online diensten. Het is de bedoeling om daarmee door te gaan, zegt Roeland Harten van de kerk.